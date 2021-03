Weil er einen anderen Autofahrer mit einer Elektroschocker-Pistole bedroht hat, ist ein 28-Jähriger aus dem Landkreis München am Samstagabend in seiner Wohnung festgenommen worden. Der Vorfall selbst ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.40 Uhr in Wangen im Allgäu. Der 28-Jährige, der laut Polizei bereits früher durch Bedrohung und Körperverletzung aufgefallen ist, geriet dort offenbar im Straßenverkehr mit einem 23-Jährigen aneinander. Im Verlauf des Streits zog er einen Taser, der wie eine Schusswaffe aussah, anschließend flüchtete er. Der 23-Jährige informierte die Polizei, die den Täter über das Kennzeichen seines Fahrzeugs rasch ermittelte. Noch am selben Abend wurde der Mann, der in der Gastronomie arbeitet, an seiner Wohnadresse im Landkreis München festgenommen und die Waffe sichergestellt. Weil der 28-Jährige laut Polizei äußerst aggressiv war und fremdgefährdendes Verhalten zeigte, wurde er in eine Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.