Die Firma Tresec GmbH aus Taufkirchen hat den Zuschlag für den Betrieb eines Impfzentrums in Ebersberg erhalten. Wie das dortige Landratsamt mitteilt, haben Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und Vertreter der Firma den Vertrag bereits unterschrieben. Die Firma habe sich erfolgreich an der Ausschreibung des Landratsamts beteiligt und den Zuschlag erhalten. Die Umbaumaßnahmen im ehemaligen Schalterbereich der Kreissparkasse und den angrenzenden Büroräumen zu einem Impfzentrum verlaufen nach Angaben der Behörde nach Plan. Tresec ist eigenen Angaben zufolge in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Datenschutz tätig und verfügt über ein Team aus qualifizierten Ingenieuren, Ärzten, Juristen und Betriebswirten.