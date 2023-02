Von Irmengard Gnau, Haar

Seit Jahrzehnten setzt sich Ilse Macek für eine Erinnerungskultur an die Verbrechen der Nationalsozialisten und daraus entstehend für eine Stärkung der Demokratie ein. Nun hat die Politikwissenschaftlerin aus Haar für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz erhalten. Am Dienstag überreichte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) Macek das Verdienstkreuz am Bande. Der Bundesverdienstorden ist die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl.

In seiner Rede lobte Piazolo die Zielstrebigkeit, den Mut und das Organisationstalent, mit dem Macek seit den Achtzigerjahren die Erinnerung an von den Nazis verfolgte Menschen wachhalte und sichtbar mache. Mit fachkundiger und nimmermüder Recherche trug Macek die Biographien zahlreicher Münchner Jüdinnen und Juden zusammen, die in den 1930er und 1940er Jahren zu Opfern der NS-Verfolgung wurden. Das mündete in Bücher, Vorträge und weitere Projekte.

Seit 1998 engagiert sich Macek für den überparteilichen, bundesweit tätigen Verein "Gegen das Vergessen - für Demokratie", als dessen Sprecherin für die Arbeitsgruppe München hat sie Veranstaltungen wie Vorträge, Zeitzeugengespräche und Schülerprojekte koordiniert und sich auch politisch zu Wort meldet, etwa um die Stärkung der Erinnerungskultur in Bayern zu fordern.

Hauptberuflich leitete Macek über 30 Jahre lang, bis 2012, das Stadtbereichszentrum der Münchner Volkshochschule im Norden der Stadt. Heute ist sie im Vorstand des "Vereins der Förderer und Freunde der Münchner Volkshochschule" aktiv. Sie sei, so Piazolo, maßgeblich verantwortlich für die Kooperation der Münchner Volkshochschule und der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Weiter ist Macek Mitglied der Arbeitsgruppe "Gedenken an den 9. November 1938". Es sei Macek mit ihrer Arbeit gelungen, Opfern ein Gesicht und eine Stimme zu geben, würdigte Piazolo.

Mit Ilse Macek wurden auch die Medizinerin und Ausschwitz-Überlebende Eva Umlauf und die ehemalige Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der "Weiße Rose Stiftung" Hildegard Kronawitter mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet.