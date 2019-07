3. Juli 2019, 21:37 Uhr IHK-Statistik Export als Wirtschaftsmotor

Kein anderer Landkreis treibt so viel Handel mit dem Ausland

Die Industriebetriebe im Landkreis München haben im vergangenen Jahr 68,1 Prozent ihrer Umsätze im Ausland erzielt, das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Laut aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik ging damit die Exportquote der heimischen Betriebe 2018 gegenüber 2017 leicht um 1,9 Prozentpunkte zurück. Die 208 in der Statistik erfassten Unternehmen lieferten Waren im Wert von insgesamt 9,2 Milliarden Euro ins Ausland, das ist der höchste Wert aller bayerischen Landkreise.

"Kein anderer Landkreis in Bayern setzt mehr Umsatz im Ausland ab", unterstreicht Christoph Leicher, der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses im Landkreis München. "Ein großer Teil unserer Unternehmen lebt also vom internationalen Handel in Form von Exporten und Importen. Freier Handel und verlässliche Rahmenbedingungen sind deshalb die Grundvoraussetzungen für die Betriebe in der Region." Auslandsmärkte bieten dem Kirchheimer Unternehmer zufolge auch kleinen und mittelständischen Unternehmen wichtige Entwicklungsmöglichkeiten.

Bayernweit belief sich der Auslandsumsatz der Industrie laut IHK auf 199 Milliarden Euro. Exportschlager waren Fahrzeuge, Maschinen und elektrotechnische Erzeugnisse. Die Exportquote des verarbeitenden Gewerbes im Freistaat lag damit bei 53 Prozent. In Oberbayern belief sie sich auf 57,5 Prozent. Laut der Exportstatistik des Landesamts zählten die USA, China und Österreich zu den wichtigsten Exportmärkten des Freistaates. Die EU-Länder mit einem Anteil von 56,6 Prozent waren die wichtigste Zielregion für bayerische Exporte. Ihnen folgte Asien mit einem Fünftel der bayerischen Ausfuhren. Die USA standen für elf Prozent der Exporte.