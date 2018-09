5. September 2018, 12:07 Uhr "Hundewiese" in Grünwald Herr Willi freut sich

Die Hundewiese in Grünwald bleibt vorerst erhalten. Die Tiere können sich auch in Zukunft hier austoben.

Die Oberen Eierwiese ist ein Treffpunkt für Zamperl und Besitzer. Sie alle sind froh, dass die Pläne für ein Sportstadion abgeschmettert wurden.

Von Claudia Wessel, Grünwald

Alles ist ruhig. Weit und breit nur Grün. Die Isar, die unterhalb der Hangkante liegt, kann man fast riechen. Von den Autos auf der Tölzer Straße hört man lediglich ein sanftes Rauschen. "Ein Ruhepol", sagt die junge Frau, die mit den beiden Cavalier King Charles Spanieln namens Maya und Connor auf der "Hundewiese" am Ende der Oberen Eierwiese spazieren geht. An diesem Tag mit diversen Regenschauern ist sie jetzt ganz alleine hier und sie liebt diesen Platz in Grünwald.

"Das ist ja selbsterklärend", sagt sie. "Hier ist der einzige Ort, wo man die Hunde frei laufen lassen kann. Im Freizeitpark zum Beispiel sind Hunde ganz verboten." Dafür aber, findet die Grünwalderin, gebe es im Freizeitpark ausreichend Sportmöglichkeiten, auch beim TSV Grünwald, etwa in der Keltenstraße. Sie möchte sich daher hier in dieser ruhigen Oase wirklich nicht das vorstellen, was FDP-Gemeinderat Michael Ritz kürzlich beantragt hat: ein Sportstadion mit Fußball- und Tennisplätzen.

Mit dem Antrag wollte Ritz unter anderem den Verein "Tennisfreunde Grünwald" unterstützen, der noch immer nach einer Heimat sucht, da er sich mit dem bestehenden Tennisanbieter Elter Sports nicht einigen konnte. Würde der Vorschlag von Ritz umgesetzt, dann würde dort hinten, wo derzeit unauffällig der Bewegungshain sein Leben fristet - ein kleiner Parcours vor allem für Senioren gedacht - ein Stadion mit Tiefgarage entstehen, mehrere Tennisplätze und ein Vereinsheim würden gebaut und unzählige Sportler mit dem Auto kommen, die Fans würden bei Fußballspielen ihre Mannschaften lautstark anfeuern. Der Ruhepol wäre futsch.

"Man kennt sich hier."

Aber zum Glück wurde das ja abgelehnt, sagt eine andere Hundebesitzerin, die an diesem Tag ebenfalls unterwegs ist. Nach den Gepflogenheiten der Hundewiese heißt sie "Frau Kira" nach ihrer Hündin aus Rumänien. "Man kennt sich hier", erklärt sie, "aber nur unter den Hundenamen. Deshalb nennen mich hier alle Frau Kira." Und das, obwohl sie seit vier Monaten auch einen Giotto dabei hat, einen Hund, den sie aus einem italienischen Tierheim geholt hat. Er trägt noch einen Maulkorb, denn ihm ist der Kontakt zu solch friedlichen Hunden wie in Grünwald noch nicht geheuer, berichtet sein Frauchen, eine Grünwalderin. Im Tierheim hätten sich die Hunde immer gegenseitig angegriffen und gebissen, weiß Frau Kira-Giotto, und aus Rücksicht auf die anderen Hunde und deren Besitzer hier auf der Hundewiese hat sie Giotto eben den Maulkorb angelegt.

Rücksicht auf die anderen ist auf diesem Stück Grünwald schon notwendig, denn hier ist eine kleine Gesellschaft aus Menschen und Hunden daheim, die sich immer wieder begegnen. Und in der es durchaus auch zu unangenehmen Vorfällen kommen kann, wie wenig später "Herr Willi" berichtet, der mit seinem gleichnamigen Golden Retriever unterwegs ist. Vor vier Monaten, erzählt Herr Willi, wurde auf der Hundewiese ein kleiner Malteser totgebissen. Von einem Jagdhund. Weil aber letzterer an der Leine geführt wurde und der Kleine ihm leichtsinnigerweise zu nah kam, konnte der Besitzer gerichtlich nicht belangt werden.

Frühe war die Hundewiese ein Skigebiet

Auch einen anderen unangenehmen Vorfall mit einem "Kampfhund, der eigentlich keiner war, aber so aussah" habe es gegeben, weiß Herr Willi, der übrigens seit 40 Jahren hier spazieren geht, wobei Willi erst sechs Jahre alt ist. Der Kampfhund jedenfalls "hatte alle 20 Minuten einen anderen Hund im Griff", und einmal war es ganz schlimm. "Da wurden alle Beteiligten verletzt, drei Hunde und ihre Besitzer, die die Tiere befreien wollten." Kampfhund plus Besitzer seien aber glücklicherweise mittlerweile weggezogen. Das Ausführen von Vierbeinern auf der Hundewiese ist in der Familie von Herrn Willi übrigens Tradition, schon seine Mutter, die 1978 nach Grünwald zog, tat das. Und auch sie habe immer davon berichtet, dass man die Menschen hier nur unter den Namen ihrer Hunde kenne.

Herr Willi findet das sehr angenehm, "ein unverbindlicher Kontakt", sagt er. Von einem Sportstadion ist er natürlich auch nicht begeistert und froh, dass es vorerst abgelehnt wurde. Er erinnert sich allerdings, dass es auch 1978, als die heute an die Hundewiese angrenzenden Einfamilienhäuser gebaut wurden, Proteste gegen diese Bebauung gab. Damals habe es sogar Pläne gegeben, diese weiter auszudehnen - dann gäbe es die Hundewiese wohl heute schon nicht mehr. Seinerzeit sei das aber wohl "zu teuer" gewesen, erinnert sich Herr Willi. Denn das Grundstück habe ja nicht der Gemeinde Grünwald gehört. Tatsächlich hat sie es erst 2009 dem Freistaat abkaufen können, unter der Prämisse, es einer sportlichen Nutzung zuzuführen. Diese Voraussetzung erfüllt der Bewegungshain, auf dem allerdings kaum einer der befragten Hundebesitzer, die hier regelmäßig spazieren gehen, jemals jemanden gesehen hat. "Das könnte man auch für unsere Hunde freigeben", findet Frau Kira. Herr Willi meint, dass es "nicht stört".

Herr Willi findet es auch schön, dass das Gelände als Erholungsort für die Grünwalder und Besucher erhalten wird, weil es in den 1930er Jahren schon ein solcher war, nämlich als Skigebiet. Weil es damals noch keine Skilifte in den Bergen gab, genügte es den Brettelfans, hier den Hang hinunter zu rutschen, berichtet er. Da er "gleich da an der Ecke" wohnt, ist er auch froh, dass die Natur hier so nah ist. Was sich täglich in seinem Garten beweist. "Ich habe einen Grünspecht, der regelmäßig kommt und den wir Ewald genannt haben." Außerdem wohnen in Herrn Willis Garten ein Buntspecht, ein Eichelhäher und Elstern. Und kürzlich habe er zweimal Besuch von einem Bussard gehabt. Diese Mitbewohner von Herrn Willi fänden die Folgen eines Sportstadions sicher auch nicht angenehm, glaubt er.

Als es wieder zu regnen beginnt, verschwinden die Hundebesitzer. Eine Dame aber taucht erst dann auf, in Begleitung ihrer Hündin, deren Namen sie aber nicht verraten möchte. "Wir sind hier nicht beliebt", sagt sie, "weil meine Hündin angeblich die anderen angreift." Sie komme daher nur noch selten und nur dann, wenn möglichst niemand anders da ist. Ansonsten gehe sie mit ihrer Jagdhündin lieber zur Jagd.

Übrigens hat auch Michael Ritz einen Hund und er führt ihn sogar auch hin und wieder entlang der Hundewiese aus, wie er sagt. Nach seinem Parson Russel Terrier benannt würde Ritz unter "Herr Karli" firmieren. Sollten sich Frau Kira, Herr Willi und Herr Karli also mal begegnen, können sie das Für und Wider von Sport und Gassigehen auf der Hundewiese gleich an Ort und Stelle besprechen.