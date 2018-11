25. November 2018, 14:33 Uhr Hospizbegleitung Wer sich mit dem Tod befasst, wird entspannter

"Ich hätte abtreten können": Als Ulrich Welzel an Krebs erkrankte, machte er eine wichtige Feststellung.

Ulrich Welzel beschäftigt sich als Hospizbegleiter und Unternehmensberater privat wie beruflich mit dem Sterben. Gedanken, was danach kommt, macht er sich trotzdem nicht. Ein Interview über den richtigen Umgang mit Trauer und Verlust - und die wichtigen Dinge im Leben.

Interview von Patrik Stäbler, Unterhaching

Allerseelen, Volkstrauertag und an diesem Wochenende der Totensonntag: Im November drehen sich viele Gedanken um den Tod, die meisten denken aber nur ein oder zwei Tage lang über das Thema nach. Ulrich Welzel hingegen beschäftigt sich das ganze Jahr über mit Tod und Trauer - in seinem Beruf und als Hospizbegleiter im Landkreis. Wer sich mit dem Tod auseinandersetze, sagt der 61-Jährige beim Interview im Unterhachinger Seniorenstift, der lerne fürs Leben.

SZ: Herr Welzel, haben Sie Angst vor dem Tod?

Ulrich Welzel: Nein.

Kein bisschen?

Gar nicht. Sehen Sie, ich bin vor sechs Jahren an Krebs erkrankt, da habe ich mir erst mal gedacht: Oh Mann, mit 55 Jahren! Doch nachdem ich länger nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass ich hätte abtreten können. Denn ich habe mein ganzes Leben lang immer nur das gemacht, worauf ich Lust hatte.

Und dann?

Bin ich wieder gesund geworden, heute habe ich keinen Krebs mehr - zum Glück. Schließlich war es ja nicht so, dass ich keine Freude mehr am Leben hatte.

Dass Sie so gelassen mit dem Tod umgehen, mag auch daran liegen, dass Sie sich nahezu täglich mit dem Thema beschäftigen.

Ja, das kann sein. Ich glaube aber, dass jeder Mensch davon profitiert, wenn er sich mit dem Tod auseinandersetzt - denn er gehört ja zum Leben dazu. Ich denke, man wird dadurch entspannter, lebt sein Leben bewusster und achtet vielleicht auch mehr auf die wirklich wichtigen Dinge.

Die da wären?

Die Menschen, die ich beim Sterben begleitet habe, haben mir oft drei Punkte genannt, die sie bereuen. Erstens, hätte ich doch nicht so viel gearbeitet; zweitens, hätte ich mich doch mehr um meine Freunde gekümmert; und drittens, hätte ich doch mehr Zeit für meine Familie gehabt.

Sie sind 2010 in Ottobrunn zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter ausgebildet worden; seither begleiten Sie Menschen im Landkreis auf ihrem letzten Lebensweg. Dazu gehören Sie als Notfallseelsorger zum Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Und beruflich beraten Sie Firmen, die von einem Todes- oder Trauerfall betroffen sind. Wie sind Sie dazu gekommen?

In meinem früheren Beruf als Banker hatte ich vor etwa zehn Jahren ein einschneidendes Erlebnis. Einer meiner Kunden war verstorben, und als es darum ging, sein Vermögen aufzuteilen, saßen seine drei Söhne bei mir in der Bank. Nach 50 Minuten war die Situation so eskaliert, dass die Brüder kurz vor einer Schlägerei standen, weil sie sich nicht etwa über das stattliche Erbe unterhielten, sondern die Familienstreitigkeiten der vergangenen 20 Jahre auf den Tisch kamen. Und ich war total überfordert, das hat mich noch tagelang umgetrieben.

Was haben Sie dann getan?

Ich habe alle Vorgesetzten in der Bank abtelefoniert, doch keiner konnte mir helfen. Bis ich die Leiterin des Erben-Telefons am Apparat hatte - das ist eine Abteilung mit dreißig Telefonisten, die alle in Trauerarbeit ausgebildet waren. Mit ihr habe ich neunzig Minuten gesprochen, und danach habe ich sofort einen Bekannten angerufen, der Priester im Bereich liturgische Präsenz ausbildet.

Ein Priester-Coach?

Genau. Wir haben ein Training für Banker entwickelt, wie sie mit Todesfällen ihrer Kunden umgehen. Damit habe ich mich selbständig gemacht, und seither berate ich nicht nur Banken sondern auch Firmen, die mit einem Trauma am Arbeitsplatz konfrontiert werden. Die meisten sind völlig unvorbereitet. Dabei sterben in Deutschland jährlich über 900 000 Menschen - davon 140 000 im berufsfähigen Alter.

Worauf sollte eine Firma achten, wenn einer ihrer Mitarbeiter stirbt?

Das fängt an mit einem wertschätzenden Kondolenzschreiben an die Hinterbliebenen. Auch eine Trauerfeier in der Firma kann ein wichtiges Zeichen sein - den Angehörigen, aber auch den Mitarbeitern gegenüber. Außerdem sollte sich der Chef die Zeit nehmen, zur Beerdigung zu gehen, und gegebenenfalls - sofern die Familie es wünscht - eine Trauerrede halten.

Klingt alles selbstverständlich...

Ja, aber Führungskräfte sind in solchen Situationen im emotionalen Ausnahmezustand. Sie werden nicht glauben, wie oft da ins Fettnäpfchen getreten wird.

Zum Beispiel?

Ich war bei einer Firma in Köln, wo die Frau des Geschäftsführers gestorben war. Der zweite Geschäftsführer hatte ein Kondolenzschreiben geschickt, in dem es lang und breit um den Buddhismus ging - dabei war die Verstorbene gar keine Buddhistin. Auf Nachfrage bei der Sekretärin meinte diese, das sei ein Vorschlag aus einem Sekretärinnen-Handbuch gewesen...

... der freilich ziemlich unpassend war.

Richtig. Oder nehmen Sie einen anderen Fall - die Trauerfeier für Siegfried Lenz in Hamburg. Da ist der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein mit einer roten Krawatte erschienen. Das geht gar nicht, weil man damit womöglich die Gefühle der Hinterbliebenen verletzt. Ich rate Führungskräften in solchen Situationen nur zu einer Farbe - und das ist Schwarz.

Tod und Trauer sind für Sie Alltag. Wie schaffen Sie es, all diese Fälle nicht zu nahe an sich herankommen zu lassen?

Jeder Mensch, der in dem Bereich arbeitet, entwickelt individuelle Rituale. Ich gehe nach einer Hospizbegleitung zum Beispiel immer ins Bad und wasche mir lange die Hände. Wenn ich einen ganzen Trainingstag zum Thema Trauer habe, nehme ich abends eine ausgiebige Dusche und stelle mir vor, wie schwarze Platten nach und nach von mir abfallen. Und wenn ich merke, dass es mir einmal zu viel wird, dann gehe ich laufen oder in die Berge. Zwei Tage wandern, übernachten im Biwak - danach ist der Kopf wieder frei.

Bleibt zuletzt eine Frage, Herr Welzel: Was kommt nach dem Tod?

Keine Ahnung, da lasse ich mich überraschen. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, jeden Tag meines Lebens bewusst zu leben, um mir große Gedanken darüber zu machen, was danach kommt.