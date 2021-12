Der neue Gräfelfinger Verlag Scream Time Publishing hat sich auf Thriller und Horrorgeschichten spezialisiert. Gerade in der Pandemie sehen die drei Gründer ein großes Potenzial in dem Genre.

Von Anna Lea Jakobs, Gräfelfing

Es ist dunkel und regnet; eine Kleinfamilie nimmt die falsche Autobahnausfahrt. Daraufhin landen die Protagonisten in einem finsteren Dorf und fürchten um ihr Leben. Dies ist keine Gruselmeldung aus dem Landkreis, sondern die Story des Buchs "Underwood", das der neu gegründete Verlag Scream Time Publishing kürzlich publiziert hat. Das Medienunternehmen hat sich auf Thriller und Horrorbücher spezialisiert und ist in Gräfelfing beheimatet. "In München wären wir einer von mehreren hundert Verlagen, aber in Gräfelfing sind wir der einzige", erklärt Mitbegründer Georg Hodolitsch. Außerdem steckt in dem Ort Geschichte, denn der bekannte Stummfilmschurke Fritz Rasp aus den Edgar-Wallace-Filmen hat hier bis zu seinem Tod im Jahr 1976 gelebt.

Im Herbst 2020 trafen sich die drei Gründer zum ersten Mal, im Frühjahr 2021 folgte dann die Verlagsgründung. Den Namen Scream Time Publishing hat sich das Trio gemeinsam ausgedacht. Zuerst stand "Scream" im Gespräch. "Jeder Horror beinhaltet einen gewissen Schrei, ein Schrei nach Hilfe, vor Angst oder Überraschung", erzählt Fackler. Dann überlegten sie weiter und kamen auf den letztendlichen Verlagsnamen, der an "Crime Time" erinnern soll.

Das Verlagsprojekt ist für alle Beteiligten eine Art Hobby, wie Georg Hodolitsch erzählt. Der 39-Jährige liebt seine hauptberufliche Tätigkeit in der Münchner Verlagsgruppe viel zu sehr, als dass er diese aufgeben würde. Dort ist der studierte Betriebswirtschaftler als Programmleiter des Finanzbuchverlags tätig. Sachbücher sind zwar ein anderes Genre als die Horrorliteratur, manchmal seien sich die beiden aber erstaunlich ähnlich in Anbetracht von Steuerhinterziehungsskandalen oder dem Betrugsfall Wirecard. In dem neu gegründeten Verlag übernimmt Hodolitsch kaufmännische Tätigkeiten und hilft, wo er kann.

Markus Fackler ist der Programmleiter von Scream Time Publishing, der auf Jagd nach spannenden Horrorbüchern geht, die Titel aussucht und mit Autoren das Gespräch sucht. Eigentlich arbeitet der 47-Jährige im Sales-Bereich eines Rechenzentrums. Doch der Horror begleitet ihn in Form von Büchern seit seiner Jugend. Mehrere Hundert Bücher verschlingt er nach eigener Aussage im Jahr, außerdem schreibt er Fanrezensionen und ist im stetigen Austausch mit Autoren. Im Internet wird er von anderen Fans "Master of Horror" genannt. Dann ist da noch Christian Jund, 53, der Investor des Verlags und Geschäftsführer der Münchner Verlagsgruppe.

Zusammen wollen die drei die Horrorliteratur in Deutschland populärer machen. "Es ist ein klassisches, viel gelesenes Genre, aber in Deutschland nicht wirklich repräsentiert", erzählt Fackler. Die großen Verlage hätten Horrorliteratur gar nicht auf dem Schirm, obwohl die Nachfrage groß wäre. Mit ihrem Verlag wollen sie Autoren, die bereits in anderen Ländern veröffentlicht wurden oder selbst publizieren, Sichtbarkeit geben. Scream Time Publishing übersetzt deren Werke und die Münchner Verlagsgruppe hilft beim Vertrieb, damit die Horrorliteratur in die Buchläden gelangt.

"Die Menschen fühlen sich durch Horrorgeschichten in ihren jetzigen Lebenssituationen wieder wohl."

Bisher haben sie drei Bücher herausgebracht, das jüngste, "Die letzten Tage der Leda Grey" von Essie Fox, ist ganz neu auf dem Markt. Zu Halloween erschien thematisch passend das erste Buch: "Pumpkin House - das Haus der 1000 Kürbisse" von Chad P. Brown. Es handelt von einem Dorf, das von einem Dämon befallen ist, und thematisiert nebenbei die Halloween-Tradition, Kürbisse aufzustellen. "Man kann von Horror ganz stark gesellschaftliche Parallelen ableiten", sagt Fackler. Von der zweiten Veröffentlichung "Underwood" etwa, die den Konflikt zwischen Stadt und Land thematisiert und auch als Sexismus-Kritik gelesen werden kann. Es gehe ihnen nicht darum, Schnelldreher vom Bahnhofskiosk zu produzieren, in denen möglichst viel Gewalt dargestellt wird. Vielmehr sollen die Geschichten glaubwürdig sein und einen gesellschaftskritischen Aspekt beinhalten.

Warum Menschen sich freiwillig dem Gruseln aussetzen, dafür finden die Verlagsgründer mehrere Antworten. "Die Menschen fühlen sich durch Horrorgeschichten in ihren jetzigen Lebenssituationen wieder wohl, weil die ihnen nicht passiert sind", sagt Fackler. Deshalb sei das Genre für ihn gerade in der Corona-Pandemie erfolgversprechend, weil Fiktionen vom Weltuntergang oder vom Kampf gegen Außerirdische den pandemiebedingten Alltag erträglicher erscheinen ließen.

Für Hodolitsch ermöglichen Horrorbücher, Grenzerfahrungen, wie den Tod, indirekt zu erleben, ohne sie wirklich selbst durchmachen zu müssen. Außerdem bieten sie eine Art Eskapismus, da Leser und Leserinnen in düstere Parallelwelten entfliehen können. "Seit der Mensch zum Stift greift und Geschichten verschriftlicht, ist Horror ein Thema", sagt Fackler. Selbst in der Bibel gebe es einige Geschichten, wie die Apokalypse, die dem Genre gleichen.