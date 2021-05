Von Stefan Galler, Hohenbrunn

Es herrscht Alarmstimmung in Hohenbrunn: Wie in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend bekannt wurde, gibt es in der Bevölkerung erhebliche Vorbehalte gegen das Ausmaß der geplanten Neubebauung "Westlich der Bahn". Das ist jenes Areal, auf dem auch die neue Realschule für den südöstlichen Landkreis entstehen soll. "Einige Bürger sind schockiert", berichtete Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU), er und zahlreiche Gemeinderäte seien angesprochen und förmlich angefleht worden "bitte nicht dafür zu stimmen".

Hintergrund der Debatten ist der aktuelle Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes auf dieser bislang vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche: Demnach sind auf dem 14 Hektar großen Gebiet zwischen dem Wasserwerk im Norden und der Taufkirchner Straße (B 471) im Süden zwei Wohngebiete vorgesehen, eines mit 30 000 Quadratmetern direkt neben der Bahnlinie und eines mit 10 000 Quadratmetern westlich der Hohenbrunner Straße. Macht 40 000 Quadratmeter, was je nach Art der Bebauung bis zu 1000 Neubürger für die Gemeinde bedeuten könnte.

Angesichts der aktuellen Einwohnerzahl von knapp 9000 wäre das eine Steigerung um mehr als zehn Prozent. "Ich kann die Bedenken in der Bevölkerung gut verstehen", sagte Pauline Miller (Bürgerforum) in der Sitzung. Würde man diesen Plan umsetzen, würde hier ein neuer Ortsteil entstehen. Deshalb müsste in diesem Fall die notwendige Infrastruktur unbedingt mit entwickelt werden.

Der Bürgermeister beruhigte die Gemüter: Bei dem vorliegenden Entwurf gehe es lediglich darum, "den Umgriff" des zu überplanenden Gebietes zu bestimmen. Alle Details seien dann in einem umfangreichen Prozess zu klären: "Wir bauchen noch viele Angaben von Fachbehörden, Flora- und Fauna-Untersuchungen und einen Dialog mit dem Straßenbauamt", sagte Straßmair. Schließlich soll auch eine neue Straße gebaut werden, die das Gebiet in seinem westlichen Teil parallel zur Autobahn umfasst und von der B 471 bis zur Hohenbrunner Straße nordwestlich des Wasserwerks führen soll.

Vor allem aber, das betonte der Bürgermeister in der Sitzung am Donnerstagabend, müsse die Bevölkerung frühzeitig und intensiv am Entscheidungsprozess beteiligt werden. "Der Plan für die Wohnbebauung und die Planung der Realschule muss so transparent wie möglich sein, damit die Bürger genau wissen, was kommt", so Straßmair. Er spüre, dass "viele Sorgen und Nöte" bestünden, "auf die man eingehen muss". Andererseits dürfe man "dem Bürger nicht suggerieren, dass er alles bestimmen kann", es sei "kein Wunschkonzert", so der CSU-Politiker weiter. Der Gemeinderat trage für die Vorgaben die Verantwortung.

Gegen großflächige Rodungen

Ebenfalls noch umstritten ist, wie groß die auszuweisende Gemeinbedarfsfläche für die Realschule und Montessori-Schule sowie die dazu gehörigen Mehrfachturnhallen und Außensportplätze sein wird. Im Vorentwurf sind dafür 48 500 Quadratmeter vorgesehen, allerdings sind die Sportplätze mit einer 400-Meter-Laufbahn auf einer Biotop- und Waldfläche eingezeichnet. Dass hier großflächig gerodet wird, wollen die Gemeinderäte der Grünen nicht akzeptieren: "Dort ist heute ein kleiner Urwald", sagte etwa Rolf Kersten in der Sitzung.

Seine Fraktion sei gegen eine so großzügige Anordnung des Sportplatzes auf Kosten der natürlich bewachsenen Flächen. Was die Wohnbebauung angeht, könnten die Grünen mit dem ersten Vorschlag durchaus leben: "Es ist vor allem gut, dass damit auch soziale Bodennutzung zum Tragen kommt", so Kersten. Man müsse die Planung natürlich großzügig gestalten. Ein Punkt, den auch Pauline Miller anspricht, es dürfe "kein Ghetto" entstehen, sondern solle ein Viertel werden, "das attraktiv" sei.

Letztendlich sprach sich das Gremium einstimmig für den Aufstellungsplan aus, womit nun endgültig klar ist, dass die neue Realschule am Hohenbrunner Bahnhof gebaut wird. Alle Details dürften noch einem längeren Entscheidungsprozess unterliegen.