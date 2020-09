Barrierefrei und teilweise rollstuhlgerecht: die neuen Wohnungen in Hohenbrunn "am Hölzl".

Bezahlbarer Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger in Hohenbrunn zu schaffen, das ist das Ziel des Wohnbauprojekts "Zuhause am Hölzl". Die Grundsteinlegung erfolgte bereits im Februar. Zwar gab es wegen der Corona-Einschränkungen Verzögerungen am Bau, aber das Projekt mit den 25 Wohnungen nehme langsam Gestalt an, teilt die Gemeinde mit und Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) äußert sich erfreut: "Es entsteht ein moderner, attraktiver, aus nachhaltigen Baumaterialien gefertigter Wohnbau, der durch die Fernwärmeversorgung energetisch vorbildlich ist." Außerdem werde die gemeindliche Kinderbetreuung verbessert, weil auch das "Wichtelhaus" neue Räume bekomme.

Nach den Verzögerungen laufe jetzt wieder alles nach Plan, so die Gemeinde. Die Gewerke für den Innenausbau seien ausgeschrieben und überwiegend beauftragt. Noch zum Ende des Jahres soll das Dach draufkommen und die Gebäudehülle geschlossen werden. Während der Wintermonate wird dann mit Hilfe einer temporären Bauheizung der Rohbau trockengelegt und der Ausbau könne beginnen. Die Gemeinde ist zuversichtlich: "Sowohl der Ausbau der Mietwohnungen als auch die Außenanlagen und das Wichtelhaus mit seinen verschiedenen Spielgeräten und Bepflanzungen werden im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein." Wenn alles nach Plan verlaufe, könnten die 25 barrierefreien Wohnungen, davon vier rollstuhlgerecht, 41 Tiefgaragenplätze, zehn Außenstellplätze sowie das Wichtelhaus mit den Gemeinschaftsräumen Mitte des nächsten Jahres bezogen werden.

Hohenbrunner Bürger können sich von Frühjahr 2021 an für eine Wohnung bewerben. Die Richtlinien und Vergabekriterien sind auf der Hohenbrunner Homepage unter www.hohenbrunn.de/richtlinien-und-formulare nachzulesen.