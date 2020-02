Unbekannte haben am Samstag ein Wahlplakat der Bürgermeisterkandidatin Pauline Miller (ÜWG-Freie Wähler/Bürgerforum) am S-Bahnhof in Hohenbrunn mit einem beleidigendem Spruch beschmiert. Die Wahlgemeinschaft hat Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizeiinspektion 28 in Ottobrunn erstattet. Nun befasst sich das Kriminaldezernat für politische Straftaten mit dem Fall. Die Beschädigung ist kein Einzelfall in Hohenbrunn und Riemerling: Eine Reihe von Postern wurde in den letzten Tagen von den Wänden gerissen. Das betreffe nicht nur ihre Partei, sondern auch CSU und Grüne, so Miller zur SZ: "So haben wir es 2014 nicht erleben müssen." Alfred Rietzler, beim Bürgerforum für die Plakatierung zuständig, appelliert an die Bürger, beobachtete Übergriffe umgehend der Polizei oder den betroffenen Parteien zu melden.

© SZ vom 18.02.2020 / stga Feedback