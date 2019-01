23. Januar 2019, 21:57 Uhr Hohenbrunn Werbung für Volksbegehren

Bevor das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in gut einer Woche am Donnerstag, 31. Januar, startet, will das Aktionsbündnis Hohenbrunn-Ottobrunn mit einem Vortrag auf die Bedeutung der Tiere für das Ökosystem aufmerksam machen. Dafür beschreibt Imker Klaus Vollstädt am Dienstag, 29. Januar, die Ursachen des Insektenrückgangs und erklärt, warum Bienen mehr als Honig-Produzenten sind. Beginn der Veranstaltung in der Hohenbrunner Gaststätte Alter Wirt an der Taufkirchner Straße 4 ist um 19.30 Uhr. Nach dem Vortrag informiert das Aktionsbündnis, in dem sich unter anderem Martina Kreder-Strugalla von den Grünen und Ursula Esau von der ÖDP engagieren, über Inhalt und Ablauf des Volksbegehrens.