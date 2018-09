23. September 2018, 21:53 Uhr Hohenbrunn Wein, Politik und Poesie

Was Poesie und Politik miteinander zu tun haben, wollen die Hohenbrunner Grünen am Samstag, 29. September, aufzeigen. Sie laden für 16 Uhr zu einer Weinprobe in die Weinhandlung Linke in der Dorfstraße 19, bei der Jörg Linke verschiedene Bioweine vorstellen wird. Die Poetin Antonia Lunemann begleitet mit kurzen Einlagen. Mit dabei sein werden die Landtagskandidaten Claudia Köhler und Markus Büchler sowie die Bezirkstagskandidaten Frauke Schwaiblmair und Martin Wagner.