Vollsperrung in Riemerling

Von diesem Montag an ist in Riemerling-West ein Teil der Robert-Bosch-Straße bis Freitag, 17. Juli, voll gesperrt. Wie die Gemeinde Hohenbrunn mitteilt, befindet sich die Baustelle vor dem Wohnbauprojekt "Zuhause am Hölzl". Die Zufahrt zum Aldi sowie zum Reifen Widholzer und zur Carl-Zeiss-Straße ist allerdings weiterhin möglich. Grund für die Vollsperrung ist der Rückbau eines Baugrubenverbaus mittels eines Autokrans. Die Umleitung erfolgt über die Rosenheimer Landstraße.