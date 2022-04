Von Stefan Galler, Hohenbrunn

Beobachter der politischen Vorgänge in Hohenbrunn konnten schon länger den Eindruck gewinnen, dass die große Harmonie bei den freien und überparteilichen Gemeinderäten im dortigen Gremium zumindest Risse erhalten haben könnte. Abweichende Abstimmungsergebnisse innerhalb der Fraktion waren keine Ausnahme mehr, auch die Argumente in der einen oder anderen Diskussion liefen bisweilen in unterschiedliche Richtungen. Mit der Sitzung des Gemeinderats an diesem Donnerstag wird der Bruch offiziell: Die Fraktionsgemeinschaft von ÜWG-Freie Wähler auf der einen und dem Bürgerforum auf der anderen Seite wird aufgelöst.

Es bilden sich also zwei neue Fraktionen, diejenige der ÜWG besteht aus Karlheinz Vogelsang und Peter Berger, jene des Bürgerforums aus dessen beiden Co-Vorsitzenden Pauline Miller und Manfred Haucke sowie Andreas Schlick. "Wir bleiben in der Sache vereint und werden auch weiterhin zusammenarbeiten, aber halt nicht mehr als Fraktionsgemeinschaft", sagt Pauline Miller, die 2020 als gemeinsame Bürgermeisterkandidatin der beiden Gruppierungen erst in der Stichwahl dem Amtsinhaber Stefan Straßmair (CSU) unterlegen war und mittlerweile dem Kreisvorstand München-Land der Freien Wähler angehört. Man hoffe, dadurch in der Zukunft "mehr Klarheit für den Wähler" zu schaffen und "einzeln, aber gestärkt für die eigenen Ideen" eintreten zu können. Zu den Gründen für die Trennung will sich Miller nicht äußern, schon gar nicht solle "schmutzige Wäsche gewaschen werden".

Das will auch Karlheinz Vogelsang nicht tun, er gewährt jedoch einen etwas offeneren Blick auf die internen Konflikte: "Das Bürgerforum hat die Fraktionsgemeinschaft aufgekündigt, nachdem wir von der ÜWG nicht kurzfristig zu einer kompletten Verschmelzung bereit waren", sagt der Ortsvorsitzende der Freien Wähler Hohenbrunn. Damit sei die Situation umgekehrt zu 2013, als sich die beiden Gruppierungen zusammentaten und er das Bürgerforum gerne unter das Dach der ÜWG eingegliedert hätte. "Damals wollten sie eigenständig bleiben." Nun jedoch sei es eben seine Gruppe, die nicht zu einer festen Fusion bereit sei. Dass das Bürgerforum daraufhin die Konsequenz zog, die Wähler- und Fraktionsgemeinschaft komplett aufzukündigen, sei "schade".

Doch auch als getrennte Fraktionen gelte es für die Gemeinderäte der beiden Gruppierungen, gemeinsam mit Petra Schulz-Geßl (FDP) "die Rolle der Opposition einzunehmen", sagt Vogelsang, besonders angesichts der Ernennung der Grünen Anke Lunemann zur Zweiten Bürgermeisterin neben der Dritten Bürgermeisterin Regina Wenzel (SPD) nach der Wahl vor zwei Jahren.