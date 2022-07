Der Samstag steht auf dem Fußballplatz in Hohenbrunn an der Putzbrunner Straße ganz im Zeichen der Inklusion. An den beiden Turnieren am 9. Juli, vormittags von 10 Uhr an für unter 16-Jährige, nachmittags von 14 Uhr an für über 16-Jährige nehmen insgesamt 14 Teams teil. In allen Mannschaften kicken jeweils zur Hälfte beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Spieler. Folgende Mannschaften sind am Start: 1. FC Sonthofen, SC Gröbenzell, SV Sturmkicker Niederroth, TSV 1860 München, SC Freising, FC Español München, SV Metten, DjK Sparta Noris Nürnberg und der TSV Hohenbrunn, der ebenso wie Sonthofen, Gröbenzell, Niederroth und Español in beiden Altersgruppen antritt. Gespielt wird parallel auf zwei Plätzen, bei der U16 auf Kleinfeld, bei der Ü16 von Sechzehner zu Sechzehner. Die Trophäen für die beiden Turniere stiftet die Handwerkskammer für München und Oberbayern.