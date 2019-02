26. Februar 2019, 21:58 Uhr Hohenbrunn Treffen des Tauschrings

Im Frühling gibt es viel Gelegenheit zum Tauschen: ob Hilfe bei der Gartenarbeit, beim Bäumeschneiden oder beim Renovieren im Haus. Dies und vieles mehr kann in Anspruch genommen beziehungsweise angeboten werden. Über die Möglichkeiten, sich in den Tauschring einzubringen, können sich Interessierten am Montag, 4. März, beim Markttreffen des Tauschrings "Talente-Brunnen" informieren. Beginn ist um 19 Uhr im Alten Wirt in Hohenbrunn.