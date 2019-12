In der Sitzung des Hohenbrunner Gemeinderates am Donnerstagabend ist Angelika Widholzer, 50, als Nachrückerin für den FDP-Politiker Jimmy Schulz, der am 25. November gestorben ist, von Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) vereidigt worden. Die selbständige Kauffrau steht auch auf der Kandidatenliste der Hohenbrunner Liberalen für die Gemeinderatswahl am 15. März, und zwar an Position vier. Zu Ehren von Jimmy Schulz laden Landes-, Bezirks- und Kreisverband der Freien Demokraten an diesem Samstag, 14. Dezember, zu einer Trauerfeier ins Kultur- und Kongress-Zentrum Taufkirchen, Köglweg 5, ein.