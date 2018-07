25. Juli 2018, 22:04 Uhr Hohenbrunn Tour durchs Muna-Gelände

Das Hohenbrunner Muna-Gelände mit seinen 180 Hektar Fläche und 110 Munitionsbunkern ist eigentlich noch immer abgesperrt. Am Samstag, 28. Juli, bietet sich bei einer Radtour des Ortsverbands der ÜWG/Freie Wähler Hohenbrunn-Riemerling aber die Möglichkeit, das Areal in Augenschein zu nehmen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Mahnmal beim Kreisverkehr des Gewerbegebiets Ost an der Georg-Knorr-Straße. Die Tour dauert voraussichtlich zwei Stunden. Dabei kann freilich auch diskutiert werden, wie das Gelände, das die Gemeinden Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn 2009 erworben haben, künftig genutzt werden soll.