Auch Hohenbrunn hat seit kurzem seine mobile Corona-Teststation. Ihre Arbeitsweise interessiert auch Vertreter aus den Nachbargemeinden Ottobrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Der Hohenbrunner Bürgermeister Stefan Straßmair führte sie am Freitag Vertretern der Nachbargemeinden im Bauhof vor. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit und dankte den Mitarbeitern der Aicher Ambulanz Union sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrunn für ihr Engagement in der Teststation. "Ihr leistet einen unverzichtbaren Einsatz für eure Mitmenschen in dieser schwierigen Zeit. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir müssen zusammenhalten und Anerkennung zeigen!", so Bürgermeister Straßmair.