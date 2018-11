16. November 2018, 21:58 Uhr Hohenbrunn Tag der offenen Tür

Die Montessorischule Hohenbrunn veranstaltet am Samstag, 24. November, einen Tag der offenen Tür verbunden mit einem Herbstmarkt an der Otto-Hahn-Straße 36 in Riemerling. Von 10 bis 14.30 Uhr erhalten die Besucher Einblicke in den Schulalltag und in die Pädagogik Maria Montessoris. An Informationsständen beantworten Elternvertreter und Lehrer die Fragen der Besucher.