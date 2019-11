Vorbei ist Erdbeerpflücken und Apfelernte, jetzt geht's ans Eingemachte: Passend zur Jahreszeit gibt es für Besucher am Marktstand des Seniorentreffs "Kaiserstiftung" am Samstag, 23. November, Süßes wie Marmeladen und Deftiges wie zum Beispiel Ingwerkarotten zu entdecken; dazu natürlich selbstgemachte Lebkuchen und Plätzchen. Auch Selbstgestricktes für Groß und Klein wird angeboten. Besucher können sich mit einem Teller Suppe stärken und eine Tasse Glühwein oder Punsch trinken. Mit dem Erlös wird das Veranstaltungsangebot des Seniorentreffs in der Rudolf-Diesel-Straße 9 in Riemerling unterstützt.