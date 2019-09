So manchen tollen Fund können Trödelfreunde am Sonntag, 22. September, beim Basar für Erwachsenenkleidung der Arbeiterwohlfahrt "Kaiserstiftung" machen. Von 15 bis 17 Uhr können die Besucher an der Rudolf-Diesel-Straße 9 in Riemerling bei Kaffee und Kuchen zwischen Kleiderständern und Tischen mit hochwertiger Mode nach Schätzen stöbern. Reservierung für Tische sind unter Telefon 089/60 80 79 05 möglich.