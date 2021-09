Die Musikschule "3klang" bietet montags online einen neuen Kurs "Abenteuerland Musik" an, der als musikalische Früherziehung für Kinder zwischen vier und sechs Jahren gedacht ist. Dazu gibt es den Kurs "Singen-Spielen-Tanzen" für Kinder zwischen zwei und vier Jahren mit einem Elternteil. In diesen Kursen sollen die Kinder laut Mitteilung spielerisch an Musik herangeführt werden. Es wird gesungen, sich bewegt, gehört und selber musiziert. Die Kurse finden wöchentlich während der Schulzeit statt. Kursleiterin ist Claudia Forster. Der Abenteuerland-Kurs dauert 45 Minuten und der Kurs "Singen-Spielen-Tanzen" 30 Minuten. Anmeldung ist per E-Mail an info@3klang-musik.de möglich, oder unter 089/66 00 84 20.