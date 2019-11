Der Ski-Basar der Grundschule Riemerling findet am Samstag, 16. November, statt. Große und kleine Wintersportler, Verkäufer und Käufer kommen in der Aula der Grundschule von 9 bis 10.30 Uhr zusammen. Verkäufer können am Freitag von 18.30 bis 20 Uhr Sachen abgeben, Abholung ist am Samstag von 12.30 bis 13.30 Uhr. Vom Erlös werden 15 Prozent zu Gunsten der Schule einbehalten. Weitere Infos und Sammelliste finden sich unter http://www.gs-riemerling-hohenbrunn.de/elternbeirat/aktuelles/