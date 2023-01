Mehrere Jugendliche haben am späten Freitagabend am S-Bahnhof in Hohenbrunn unerlaubt mit Feuerwerkskörpern hantiert. Beamte der Polizeiinspektion Ottobrunn, die auf Streife waren, hörten gegen 22 Uhr zunächst einen lauten Knall. Am Bahnhof entdeckten sie mehrere junge Personen, die dort offenbar Pyrotechnik zündeten und beim Eintreffen der Polizisten davon liefen. Nach wenigen Hundert Metern konnten zwei von ihnen jedoch gefasst werden. Bei der Durchsuchung der beiden 15-Jährigen fanden die Beamten einen Böller. Die beiden Jugendlichen, die im Landkreis München zu Hause sind, wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht und wurden wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt.