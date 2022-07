Experte zu Gast: Der Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Büchler (Mitte) wirbt für echte Barrierefreiheit am Bahnhof Hohenbrunn. Ihm lauschen Betroffene und Lokalpolitiker wie die 2. Bürgermeisterin Anke Lunemann (4. v. re.) und Bürgermeister Stefan Straßmair (ganz links).

Von Stefan Galler, Hohenbrunn

In der Gemeinde Hohenbrunn formiert sich weiterhin der Widerstand: Der Umbau des längst in die Jahre gekommenen S-Bahnhofs ist zwar beschlossene Sache, doch die von der Deutschen Bahn bevorzugte Variante, die auch weiterhin nur einen Mittelbahnsteig mit einem Aufzug vorsieht, wird von weiten Teilen des Gemeinderats abgelehnt. Die Grünen haben sich mittlerweile an die Spitze der Bewegung gesetzt und sich zuletzt Verstärkung vom Landtagsabgeordneten und Kreisrat Markus Büchler aus Oberschleißheim geholt.

Der besuchte gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU), dessen Stellvertreterin Anke Lunemann (Grüne) und weiteren Kommunalpolitikern diese Woche den Bahnhof, um auf die Probleme hinzuweisen, die eine Station ohne echte Barrierefreiheit für die Betroffenen aufwirft. Dazu hatten sich auch Personen im Rollstuhl, mit Rollator, mit schwerem Gepäck, mit Fahrrädern, ältere Menschen und eine Mutter mit Kind im Kinderwagen am Bahnhof eingefunden.

"Als S-Bahn-Fahrgast weiß ich, wie oft einer der Lifte am Bahnhof meines Wohnorts Oberschleißheim defekt ist. Stets sind sie extrem verschmutzt", sagte Büchler und appellierte an die Bahn, diese geplante Variante zu überdenken: "Um einen Bahnhof wirklich barrierefrei und attraktiv für alle zu machen, braucht es mindestens eine Rampe, am besten mit Außenbahnsteigen. Ein Lift ist eine gute ergänzende Option zu einem Zugang über Rampen", sagte der Landtagsabgeordnete.

Wolfgang Schmidhuber, Orts- und Fraktionsvorsitzender der Hohenbrunner Grünen, ergänzte: "Die Bahn hat einen Beförderungsauftrag für alle Menschen. Es wäre ein Unding, heute einen Bahnhof so umzubauen dass er von Personen mit Mobilitätseinschränkungen nicht zuverlässig benutzbar ist." Dabei habe die Bahn einen großen Auftrag, betonte Büchler: "Wenn wir die Fahrgastzahlen bei Bus und Bahn für Klimaschutz und Verkehrswende erhöhen wollen, müssen Bahnhöfe attraktiver und für alle erreichbar sein. Auch hier in Hohenbrunn!"

Am kommenden Dienstag, 26. Juli, 16.30 Uhr, findet im großen Saal des Stephanihauses eine außerordentliche Gemeinderatssitzung statt. Dazu werden Bahnvertreter erwartet, die ihre Pläne für den Hohenbrunner Bahnhof erläutern wollen.