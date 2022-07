In der Debatte um die Neugestaltung des Hohenbrunner S-Bahnhofs hat sich nun der Behindertenbeirat des Landkreises München (BBLKM) zu Wort gemeldet. In einem offenen Brief an Landrat Christoph Göbel (CSU) und die Mitglieder des Kreistags fordert die Vorsitzende des Beirats, Frauke Schwaiblmair, dass der Bahnhof nicht nur barrierefrei, sondern auch mit zwei Bahnsteigen ausgebaut werden müsse, die über Rampen erreichbar sein sollten. Wie zuletzt im Hohenbrunner Gemeinderat bekannt geworden war, favorisiert die Deutsche Bahn jedoch eine Variante, die den bisherigen Mittelbahnsteig beibehält und ihn mit einem Aufzug ausstattet. "Der BBLKM empfiehlt dringend, diese Lösung nicht weiterzuverfolgen, weil sie keine zuverlässige barrierefreie Erschließung des Bahnsteigs darstellt", schreibt Schwaiblmair, die früher selbst für die Grünen im Kreistag saß. Der Bahnhof sei häufig von Vandalismus betroffen, demnach sei auch mit Beschädigungen des Lifts zu rechnen. "In diesen Fällen wäre die Bahn nicht mehr barrierefrei erreichbar, auf Barrierefreiheit angewiesene Reisende wären nach Ankunft mit der Bahn am Bahnsteig gefangen", so Schwaiblmair, die die Kreistagsmitglieder um einen entsprechenden Beschluss bittet.