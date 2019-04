7. April 2019, 22:28 Uhr Hohenbrunn Runder Tisch zum Supermarkt

Am 26. Mai stimmen die Hohenbrunner über das Bürgerbegehren "Tiefgarage Supermarkt/Vermeidung von Bodenversiegelung" sowie ein Ratsbegehren ab. An diesem Dienstag, 9. April, aber kommen Befürworter und Gegner des Projekts an der B 471 um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Hohenbrunn zu einem runden Tisch zusammen. Alfred Rietzler vom Bürgerforum Hohenbrunn-Riemerling, das die Diskussion initiiert hat, nennt als Ziel, "mit allen Beteiligten zu einer besseren Lösung" zu kommen. Mit am tisch werden Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU), die Vertreter des Bürgerbegehrens Sigrid und Georg Bauer, der Investor, ein Planer und je ein Mitglied aller Gemeinderatsfraktionen sitzen.