Erst anderthalb Wochen ist es her, da hatte Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) in der Bürgerversammlung eine Öffnung des neuen Riemerlinger Hallenbads für die Woche nach den Herbstferien in Aussicht gestellt - zumindest für Schulklassen. Dass auch dieser Termin nicht zu halten ist, gab der Rathauschef nun in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag bekannt. Als seine Stellvertreterin, die Grüne Anke Lunemann, wissen wollte, wann denn nach den Schülern auch die Mitglieder der Schwimmabteilung des TSV Hohenbrunn, die Riemerlinger Haie, endlich ins Becken dürften, sagte Straßmair: "Wir können erst zwischen dem 20. November und dem 1. Dezember die Schüler reinlassen, wenn alles klappt." Grund für die neuerliche Verzögerung seien die noch nicht betriebsbereiten Brandmelder. Erst wenn diese laufen würden, "können die Chlorgasanlagen aufgeschaltet werden", so Straßmair. Die volle Auslastung mit Vereinsschwimmen und Zugang für die Öffentlichkeit sei erst im neuen Jahr möglich, wenn man ausreichend Personal habe. "Man muss sich über so viele Kleinigkeiten sehr ärgern", sagte der sichtlich genervte Bürgermeister. Oberste Priorität habe nun, dass auf dem Sportcampus Turnhalle und Mittagsbetreuung so schnell wie möglich in Betrieb genommen werden.