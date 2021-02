Ein Rennradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hohenbrunn schwer verletzt worden. Der 57-Jährige aus dem Landkreis München fuhr gegen 14.30 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Rosenheimer Straße und wollte die Kreuzung mit der Taufkirchner Straße geradeaus in Richtung Ottobrunn überqueren. Eine 50-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim, die mit ihrem Auto auf der Taufkirchner Straße unterwegs war, wollte rechts abbiegen, um ebenfalls auf der Rosenheimer Straße weiter Richtung Ottobrunn zu fahren. Dabei übersah sie den Radfahrer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Abbiegespur gesperrt werden. Die Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.