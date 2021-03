Der Neubau einer Realschule in Hohenbrunn ist am vergangenen Freitag vom Schulzweckverband beschlossen worden. Darüber und auch über die Schaffung eines neuen Wohngebietes westlich der S-Bahn möchte die Hohenbrunner SPD informieren und mit Bürgern der Gemeinde diskutieren. Der Ortsverein veranstaltet daher am kommenden Montag, 8. März, von 20 Uhr an einen Online-Stammtisch. Bei diesem sollen die neuesten Entwicklungen im Ort vorgestellt und besprochen werden. Eine Möglichkeit zur Anmeldung und zur Teilnahme sowie weitere Informationen finden sich auf der Homepage unter www.spd-hohenbrunn.de.