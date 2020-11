Zwischen Montag und Mittwoch vergangener Woche haben unbekannte Täter an den Außentüren einer Kultur- und Bildungseinrichtung in Hohenbrunn mehrere Aufkleber der Identitären Bewegung angebracht. Bei dieser handelt es sich um eine laut Verfassungsschutz rechtsextreme Organisation. Die Aufkleber konnten entfernt werden, es entstand kein Sachschaden. Das Kommissariat 44 des Polizeipräsidiums München hat dennoch Ermittlungen aufgenommen. Bereits im Juli und Oktober dieses Jahres war es laut Polizei zu ähnlichen Fällen in Hohenbrunn gekommen. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Robert-Bosch-Straße in Hohenbrunn Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.