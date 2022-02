Von Stefan Galler, Hohenbrunn

Der Verdacht steht im Raum: Jener Boden, auf dem der Sportplatz der neuen Realschule Hohenbrunn entstehen soll, ist angeblich durch problematisches Material belastet. Erste Untersuchungen aus dem Herbst haben diese Vermutung gestützt. Wie schwerwiegend die Verunreinigung des Untergrunds ist, soll nun eine zweite, tiefergehende Bodenprüfung zeigen, deren Ergebnisse demnächst feststehen sollen. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) ist optimistisch: "Die Sondierungen im November waren nicht beunruhigend, aber auch nicht optimal. Deshalb wollen wir es jetzt genauer wissen, damit wir ein unangreifbares Ergebnis bekommen."

Es gebe "die wildesten Gerüchte, was da drin ist", sagt der Rathauschef. "Aber unsere ersten Erkenntnisse sind, dass es sich vor allem um Aushub vom U-Bahnbau in Neuperlach Süd handelt, also Bauschutt und Teer. Aber definitiv kein Sprengstoff oder so etwas." Die Ansicht, dass die Funde auf dem Areal westlich der Hohenbrunner Straße, zwischen Sukzessionsfläche und Autobahn, unbedenklich sind, teilt im Ort nicht jeder. Ulrich Fechner, früherer Geschäftsführer der Solarkraftwerke München Land (SKML), der die Initiative Nachhaltige Ortsentwicklung Hohenbrunn vertritt, äußert in einem offenen Brief an den Bürgermeister und die Gemeinderäte eine deutlich pessimistischere Ansicht: "Alteingesessene Hohenbrunner, die die Historie der Fläche kennen, meinen: 'diese Fläche möchte ich nicht geschenkt haben'", schreibt Fechner und verlangt Aufklärung darüber, "welche Stoffe gefunden wurden und wie eine Gefährdung der Schülerinnen und Schüler und anderer, die dort Sport treiben sollen, auszuschließen ist".

Noch deutlicher äußert sich die Grüne Sigrid Bauer, Ehefrau des Gemeinderats Georg Bauer, in einer E-Mail, die ebenfalls an den Bürgermeister und die politischen Ortsvertreter ging. Sie beruft sich auf "einheimische Bauern", denen zufolge der gesamte Sportplatz "über einer Müllkippe" geplant sei. Der Nachweis von Teer bei der ersten Bohrung bedeute, dass die Grube "mit Sicherheit" mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet sei. Laut Umweltbundesamt sind überall dort, wo solche PAK den Boden verschmutzen, umfangreiche Sofortmaßnahmen oder eine aufwendige Altlastensanierung erforderlich. Denn, so schreibt das Amt in einer Publikation, die auf seiner Webseite verfügbar ist, "viele PAK sind krebserregend, erbgutverändernd und/oder fortpflanzungsgefährdend".

Sigrid Bauer fordert, dass der bisherige Grundstückseigentümer, die Firma Dibag, die zur Doblinger Gruppe gehört, eine notwendige Sanierung bezahlen muss. "Auch besteht keine Notwendigkeit, dieses Grundstück zu kaufen", so Bauer. Für Real- und Montessorischule sowie deren Sportplätze würde das Areal östlich der Hohenbrunner Straße ausreichen. Was den positiven Nebenaspekt hätte, dass die Schüler dann keinen Fußmarsch absolvieren müssten, um zur Sportstätte zu kommen.

Der Bürgermeister will den Schutt dort lassen, wo er ist: "Wenn man Schadstoffe freilegt, werden sie noch gefährlicher."

Bürgermeister Straßmair will, wenn möglich, von einer umfangreichen Beseitigung des Schutts absehen: "Wir werden die Schadstoffe dort belassen, denn wenn man sie freilegt, werden sie noch gefährlicher. Im schlimmsten Fall wird eine Drainage drübergelegt, die eine Freisetzung von Giftstoffen verhindert", sagt der Bürgermeister. Landrat Christoph Göbel (CSU), der als Vorsitzender des Zweckverbands Weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München ein besonderes Auge auf die dringend benötigte Realschule hat, ergänzt. "Meine Information ist, dass die Altlasten kein großes Problem darstellen."

Detailansicht öffnen Bürgermeister Stefan Straßmair kündigt eine Bürgerversammlung an, auf der Planer und Gutachter reden sollen. (Foto: Claus Schunk)

Das Thema beschäftigt auch die Gemeinderäte. Der Grüne Wolfgang Schmidhuber hofft auf ein gutes Ergebnis der Untersuchungen: "Es hängt halt davon ab, ob dort Stoffe liegen, die ausgasen. Was ruhig ist, darf dort liegen bleiben", sagt er. Sollte aber saniert werden müssen, "dann werden die Karten neu gemischt".

Auch finanziell übrigens. Was die Übernahme der Kosten für solche Maßnahmen angeht, hält sich der Bürgermeister bedeckt: "Natürlich muss man das mit dem Eigentümer besprechen, aber wir sollten hier achtsam sein, sonst werden womöglich auch die Verhandlungen über den Preis der Wohnbauflächen noch einmal aufgemacht." Das gelte es zu verhindern, denn diese seien "nicht teuer" gewesen, so Straßmair. Mit Blick auf den Haushalt ist das eine realistische Einschätzung, dort sind für das 45 000 Quadratmeter große Grundstück sieben Millionen Euro eingestellt, was einem Preis von rund 155 Euro pro Quadratmeter bedeutet.

Auch die Lärmbelastung des Standorts wird derzeit mit Gutachten hinterfragt

Die Altlasten im Boden sind nicht das einzige Thema, das rund um den Standort für die Schule derzeit diskutiert wird. Auch die Tatsache, dass diese Stelle gleich drei Lärmquellen ausgesetzt ist - der Bundesstraße, der S-Bahnlinie und der Autobahn -, erhitzt die Gemüter. "Aber es ist überall im Landkreis laut, dann kann ich ja nirgends eine Schule hinbauen", sagt Straßmair. Umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen seien jedenfalls laut ersten Erkenntnissen nicht notwendig. Man vertraue auf den passiven Lärmschutz, also entsprechende Fenster. Und auch bezüglich des Sportplatzes sei nichts geplant: "Wir werden ihn weder in sechs Metern Tiefe bauen, noch eine Lärmschutzwand drumherum ziehen", sagt der Bürgermeister. In jedem Fall sei der Lärmschutz aber ein Argument dafür, dass nicht direkt neben der Schule Sport gemacht werde: "Das wäre dann nämlich die vierte Lärmquelle", so Straßmair.

Detailansicht öffnen Vom Verkehr auf der Autobahn wie hier auf der A99 Höhe Hohenbrunn geht eine Lärmbelastung aus. Gutachten sollen auch dazu bald vorliegen. (Foto: Florian Peljak)

Lärmschutz- wie auch Bodengutachten sollen möglichst bald dem Gemeinderat und anschließend auch der Bevölkerung offengelegt werden - das verspricht der Rathauschef auch den Gemeinderäten. Wolfgang Schmidhuber fordert eine entsprechend "klare Kommunikation", denn, so der Grüne: "Transparenz schafft Vertrauen." Das sieht auch Manfred Haucke (Bürgerforum) so, er kritisiert, "dass viele Details nicht öffentlich gemacht werden". Das betreffe die Kaufverhandlungen mit dem Grundstückseigentümer und auch die diversen Gutachten: "Davon hat noch keiner je eines gesehen, dabei wurde vom Bürgermeister zugesagt, dass alles auf die Homepage gestellt wird." Straßmair mahnt zur Geduld, will dann aber seine Versprechen erfüllen: Die vielen Untersuchungen, übrigens auch zum Verkehr, bräuchten ihre Zeit, "alles tröpfelt nach und nach rein". Im März wolle er den Gemeinderat umfassend informieren und dann in die Diskussion mit der Öffentlichkeit gehen. "Es wird eine große Veranstaltung für die Bürger geben, zu der dann auch alle Gutachter und Planer eingeladen werden."

Das vorläufige Schlusswort spricht Landrat Göbel: "Die Kinder müssen irgendwo in die Schule gehen. Und das ist ein gutes Vorhaben, auch weil es nahe der S-Bahn ist. Wir im Zweckverband haben uns jedenfalls sehr über die Initiative Hohenbrunns gefreut."