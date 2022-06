Hohenbrunn:Mit dem Baugebiet kommt neuer Verkehr

Von Martin Mühlfenzl, Hohenbrunn

Die Hohenbrunner sind sich einig: In wenigen Jahren wird sich die Gemeinde im Südosten des Landkreises rasant verändern - und das birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Und diese Veränderung wird sichtbar sein, wenn auf dem Acker nördlich der Bundesstraße 471 und westlich der S-Bahn-Trasse eine Realschule, eine Montessori-Schule mit Grund- und Mittelschule sowie Freisportanlagen und ein neues Wohngebiet mit bis zu 250 Einheiten entstehen werden. Etwa tausend Schüler werden dann aus allen Richtungen - vor allem aber vom S-Bahnhof her - tagtäglich in das neue Quartier strömen. Und nicht wenige in dem Ort stellen sich die Frage, wie die Infrastruktur all diese Veränderungen wird bewältigen können.

Am Dienstagabend versuchten Experten und Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) bei einer Bürger-Informationsveranstaltung in der Aula der Carl-Steinmeier-Mittelschule im Gemeindeteil Riemerling Antworten auf diese Frage zu geben. Formal ging es darum, über die Änderung des Flächennutzungsplans in dem betroffenen Areal zu informieren, die Voraussetzung für das Großprojekt ist - also ein eher bürokratischer Akt. Tatsächlich aber beschäftigten die etwa 50 Hohenbrunnerinnen und Hohenbrunner sehr reale Probleme, die den Ort bereits heute plagen und beschäftigen. Etwa das Thema Verkehr, das in der näheren Zukunft noch virulenter werden dürfte. Bereits heute befahren die Taufkirchner Straße (B 471) etwa 10 000 Fahrzeuge am Tag, die abzweigende Hohenbrunner Straße, die nach Ottobrunn führt, wird von etwa 2500 Fahrzeugen täglich genutzt.

Die Hohenbrunner Straße soll Fußgängern und Radlern mehr Raum bieten

Verkehrsplaner Frank Trebus, der ein entsprechendes Gutachten für das Vorhaben erstellt hat, sprach davon, dass bis 2035 lediglich mit einer "moderaten Verkehrszunahme" von etwa vier Prozent auf den betroffenen Straßen zu rechnen sei, zudem könne der Verkehrskotenpunkt der B 471 mit der Hohenbrunner Straße das Verkehrsaufkommen "sehr gut" abfedern. Auch sei geplant, die Hohenbrunner Straße, über die künftig der Schulcampus und das Neubaugebiet angefahren werden sollen, mit Radwegen und mehr Raum für Fußgänger auszustatten. Doch nicht alle teilten die auf Berechnungen beruhende Annahme des Verkehrsplaners, die Straßen könnten mehr Verkehr problemlos aufnehmen und die Sicherheit würde künftig erhöht. Eine Anwohnerin sprach davon, die Situation auf der Hohenbrunner Straße sei für Radfahrer heute schon "lebensbedrohlich". Mehrere Anwesende mahnten zudem an, die Situation für Fahrradfahrer müsse über das Areal hinaus in Richtung Riemerling und auch nach Ottobrunn hinein verbessert werden.

Wie das bei der Ausarbeitung eines neuen Flächennutzungsplans so ist, werden alle Einwendungen, Anregungen und auch Kritik aufgenommen und vom Gemeinderat behandelt. Rathauschef Straßmair sicherte zu, dass alle Belange berücksichtigt würden. So auch der Anstoß von Ulrich Fechner von der Initiative Nachhaltiges Hohenbrunn. Er vertrat die Auffassung, die Unterführung der B 471 an der S-Bahn müsse doch zwingend erweitert werden, um Schülern einen gefahrlosen Weg von der Bahn zum Campus zu ermöglichen. Straßmaier sagte, es bestehe darüber bereits eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn, "aber mit der Bahn dauert das immer ein bisschen länger". Seit 15 Jahren sei die Gemeinde an dem Thema dran, und auch das bayerische Verkehrsministerium wisse, dass bald 1000 Schüler kämen und die dürften nicht über die Gleise springen.

Errichtet wird das Neubaugebiet zum Teil auf einer alten Kiesgrube, die Anfang der Siebzigerjahre wieder verfüllt worden ist; laut Gutachter Helmut Haslinger mit Bauschutt und Straßenaushub. Daran hegte Sigrid Bauer Zweifel und sagte, ihr hätten mehrere ältere Bürger bestätigt, dass sich dort einst eine Müllhalde befunden habe. Haslinger widersprach und sagte, dort bestehe keine Gefahr. Das sieht wohl auch die Haselmaus so, die sich auf dem Gelände mit einer nicht zu unterschätzenden Population angesiedelt hat. "Die haben ganz schön Nachwuchs", sagte Christoph Junge vom Fachbüro Biologie, der das Nagetier mit entdeckt hat. Auf das Baugebiet hat das allerdings keine Auswirkungen, weil für die Tiere genug Platz bleibt.