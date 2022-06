Dem Bau der neuen Realschule in Hohenbrunn steht von Seiten des bayerischen Kultusministeriums nichts im Weg. Die Behörde hat dem Antrag des Zweckverbands staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises auf Neugründung der Schule in Hohenbrunn zugestimmt, wie von der Geschäftsleitung des Zweckverbands auf Nachfrage zu erfahren ist. Zunächst war der Bau einer Realschule am Standort Höhenkirchen-Siegertsbrunn geplant gewesen, davon hat man aber wieder Abstand genommen. Im nächsten Schritt muss der Zweckverband die schulaufsichtliche Genehmigung bei der Regierung von Oberbayern beantragen. Dabei wird unter anderem geprüft, ob das angedachte Raumprogramm mit einem ordnungsgemäßen Schulbetrieb vereinbar ist. Geplant ist eine vierzügige Realschule. Diese soll ebenso wie eine Montessorischule sowie Sportanlagen auf dem Areal westlich der S-Bahnlinie in Hohenbrunn entstehen.