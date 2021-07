Der Dorfcharakter und die Natur sollen bewahrt werden. Das war laut einer Pressemitteilung der Gemeinde ein Wunsch der Jugendlichen bei der ersten Jungbürgerversammlung in Hohenbrunn. Er steht in Zusammenhang mit der Ortsentwicklung in Hohenbrunn-West, wo Wohnungen sowie eine Real- und Montessorischule gebaut werden sollen.

Bei der Versammlung ging es auch um viele andere Themen, welche die 33 Jungbürger vorbrachten: Zur Sprache kamen beispielsweise Pop-up-Radwege, der Bedarf an mehr Mülleimern und die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Insgesamt äußerten die jungen Menschen, dass sie sich in der Gemeinde sehr wohl fühlten. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) freute sich über die rege Teilnahme: "Ich bin überwältigt von der Resonanz und freue mich sehr, dass so viele junge Mitbürgerinnen und Mitbürger Interesse haben, uns zu sagen, was sie bewegt und ihre Meinung und Ideen äußern." Neben seinen Stellvertreterinnen Anke Lunemann (Grüne) und Regina Wenzel (SPD) nahmen auch der Gemeindejugendbeauftragte Florian Weber (CSU) sowie der sozialräumliche Leiter des Kreisjugendrings München-Land in Hohenbrunn, Thomas Vollmer, mit den Referenten der kommunalen Jugendarbeit, Hugo Fischer und Lena Schuster, teil. Letztere moderierten die Versammlung. Je nach Thema standen die anwesenden Vertreter Rede und Antwort.

Die Gemeinde will der Jugend weiterhin eine Stimme geben und Wünsche je nach Machbarkeit umsetzen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Für September ist eine Schnitzeljagd auf dem Muna-Gelände geplant, was bei den jungen Menschen auf Begeisterung gestoßen sei.