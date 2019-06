21. Juni 2019, 22:19 Uhr Hohenbrunn Pfeilschneller Hai

Schwimmer Gregor Bechold gilt als herausragendes Talent

Von Stefan Galler, Hohenbrunn

In knapp zwei Jahren öffnet das neue Hohenbrunner Hallenbad, das Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) und der Gemeinderat auf den Weg gebracht haben. Bei den Riemerlinger Haien, der Schwimmabteilung des TSV, hoffen sie, dass ihnen die Sportstätte einen weiteren Push versetzen könnte. Dabei scheint das nicht nötig zu sein, denn der TSV ist in der Breite und der Spitze bestens aufgestellt. Das konnte der Nachwuchs bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin unter Beweis stellen. Insgesamt schickte der TSV zehn Schwimmer in die Hauptstadt, diese absolvierten 28 Starts, schwammen 20 Bestzeiten und verbuchten zwölf Finalteilnahmen.

Herausragender Athlet war Gregor Bechold, Jahrgang 2006, der Gold über 100 und 200 Meter Freistil sowie über 100 Meter Delfin erreichte. Dazu kamen vier Silbermedaillen. "Das sind schon unglaubliche Leistungen, die Gregor bringt", sagt Abteilungsleiter Lenz, der damit rechnet, dass der 13-Jährige noch einen deutlichen Wachstumsschub macht und noch schneller wird. Der Schüler kommt aus Zorneding, war bis vor drei Jahren als Leichtathlet auch noch beim TSV Vaterstetten. Und weil Hohenbrunn nicht direkt vor der Haustüre liegt, stellt die beinahe tägliche Fahrt zum Training auch für die Eltern eine große Herausforderung dar. Cheftrainer Pierre Martin sagt über das Talent: "Es ist mir eine Ehre, ihn als Schwimmer im Verein zu haben." Neun bayerische Altersklassenrekorde für 13-Jährige hält er aktuell, dazu kommen vier deutsche Rekorde für Zwölfjährige, jener über 100 Meter Delfin auf der 50-Meter-Bahn (1:01, 54 Minuten) sowie drei weitere auf der 25-Meter-Bahn.