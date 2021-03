Weil es auch dieses Jahr kein "Rie-West-Fest" des Gewerbeverbands geben wird und andere Gelegenheiten fehlen, an denen Menschen locker zusammenkommen können, hat sich der Gewerbeverband Hohenbrunn und Riemerling etwas einfallen lassen. So findet am Frühlingsanfang, 21. März, 15 Uhr, ein Online-Spiel-Treffen unter dem Motto "Gemeinsam raus" statt. Egal, ob Single-Haushalt oder Familie - alle können für ein, zwei Stunden etwas erleben. Details werden in einem Erklärvideos auf der Webseite beschrieben, wo ein Mitmachlink zu finden ist. Von Donnerstag, 18. März, an ist dort eine Materialliste eingestellt. Mit einem Klick auf das Veranstaltungsdatum öffnet sich die Seite. Und zwar unter www.bds-bayern.de/hohenbrunn-riemerling/veranstaltungen/.