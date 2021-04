In Hohenbrunn hat sich eine Initiative gegründet, die sich für öffentliche Bücherschränke in den Ortsteilen einsetzt und noch Mitarbeitende brauchen kann. Es geht um Bücherschränke, wie man sie mittlerweile auch schon im Landkreis kennt; eingerichtet, um Menschen zum Büchertausch einzuladen. Im Internet findet man unter "Liste öffentlicher Bücherschränke in Bayern" mehr als hundert Beispiele für solche Treffpunkte. Corona zum Trotz haben sich Bürgerinnen und Bürger aus Hohenbrunn zu einem Arbeitskreis für Bücherschränke zusammengeschlossen. Der Arbeitskreis steht mit dem Rathaus in Kontakt und findet dort Unterstützung. Die Luitpoldsiedlung hat ein eigenes Team, auch das Dorf Hohenbrunn steht vor der Verwirklichung, für Riemerling bräuchte es noch tatkräftige Unterstützung. Wer Lust aufs Mitmachen hat, kann sich bei Evelin Weger melden unter Telefon 089/21 59 00 95.