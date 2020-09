Die Fraktionsvorsitzende von Freien Wählern-ÜWG/Bürgerforum im Hohenbrunner Gemeinderat, Pauline Miller, ist neue Pressesprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wähler Frauen Bayern. Gewählt wurde sie während der Jahreshauptversammlung der Frauen-Organisation innerhalb der Freien Wähler in Neuburg an der Donau. Bei ihrer Vorstellung erklärte die Riemerlingerin, dass gerade die letzten Monate gezeigt hätten, wie wichtig es sei, "dass die Politik sich dafür einsetzt, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unbedingt weiter verbessert werden muss". Neue familien- und frauenfreundliche Rahmenbedingungen und Arbeitskonzepte seien hier dringend notwendig. Miller war im März im Ringen um das Bürgermeisteramt erst in der Stichwahl an Stefan Straßmair (CSU) gescheitert.