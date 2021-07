Wolfgang Mathis bleibt Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Putzbrunn-Neubiberg-Hohenbrunn. Er wurde nach Angaben der Partei bei der routinemäßigen Neuwahl des Vorstandes im Amt bestätigt. Stellvertretender Vorsitzender ist künftig Michael Weigle, Vincent Roszik übernimmt den Posten des Schatzmeisters, Dagmar Mathis den der Schriftführerin, Jonathan Schubert und Leon Seidelmeier fungieren als Beisitzer. Wolfgang Mathis zeigte sich stolz, dass der Ortsverband mit 45 Mitgliedern der größte der FDP im Landkreis München ist. Außerdem hob er hervor, dass bei der Kommunalwahl in jeder der drei Ortschaften ein FDP-Mitglied in den Gemeinderat eingezogen ist: Michael Schulz in Putzbrunn, Michael Weigle in Neubiberg und Petra Schulz-Geßl in Hohenbrunn. Alle seien neu in ihren Ämtern; der Umbruch zu neuen jüngeren Politikern sei hier erstklassig gelungen.