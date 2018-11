1. November 2018, 21:45 Uhr Hohenbrunn Neue Romane und Biografien

Herbst ist Lesezeit. Deshalb lädt die Lesestube St. Stephanus in Hohenbrunn am Dienstag, 6. November, von 19 Uhr an zur Buchvorstellung ein. Im Pfarrsaal im Erdgeschoss der Taufkirchner Straße 1 stellt Bibliothekarin Susanne Steufmehl, Buchberaterin des St. Michaelsbundes neue Romane und Biografien vor. Die Besucher haben die Möglichkeit, diese zu bestellen. Der Eintritt ist frei.