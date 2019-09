Wie in jedem Jahr organisiert der "Tauschring Talente-Brunnen im südlichen Landkreis München" zusammen mit der Familie Benno Maier aus Hohenbrunn am Samstag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr den Markttag auf dem Marklhof. Angeboten werden frische Kartoffeln vom Marklhof, selbst gemachte Marmeladen, Kuchen und Gebäck, Eingewecktes aus dem Garten und Spezialitäten aus der Küche, frisch geerntetes Gemüse sowie Honig vom Imker und handgesiedete Seifen. Der Marklhof befindet sich in der Jäger-von-Fall-Straße 23 in Hohenbrunn.