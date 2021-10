Eltern können sich mit ihren Kindern auf eine Märchen-Wanderung durch das Muna-Gelände begeben. Die Gemeinde Hohenbrunn veranstaltet am Montag, 25. Oktober, einen Tag der offenen Tür in dem Areal, bei dem auch den Drei- bis Sechsjährigen etwas geboten wird. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Tor an der Friedrich-Burgius-Straße 16. Bei der kurzen Wanderung werden Märchen zum Thema Mut und Stärke vorgelesen. Auch wird behandelt, wie wichtig der Schutz der Tiere ist. Anmeldung bis Mittwoch, 20. Oktober, unter der E-Mail-Adresse veranstaltungen@hohenbrunn.de, sowie telefonisch zwischen 8 und 12 Uhr unter 08102/800-27 oder -28.