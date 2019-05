31. Mai 2019, 21:55 Uhr Hohenbrunn Männliche Bienen

Bio-Imkerin Cornelia Zumkeller hat ein Faible für männliche Honigbienen. Bei ihrem Vortrag am Dienstag, 4. Juni, räumt sie mit einigen Vorurteilen auf: Drohnen lauern nicht nur fett, faul und unnütz im Stock herum und warten darauf, einmal im Leben eine Königin begatten zu dürfen. Nach den Worten von Zumkeller ist das mitnichten so, denn von der Qualität der männlichen Bienen hängen die Qualität der Königin und damit des ganzen Volkes ab. Warum das so ist, erklärt die Imkerin bei einer Veranstaltung von 19 Uhr an am Lehrbienenstand in Hohenbrunn. Ein Lageplan ist unter www.imkerverein-ottobrunn.de zu finden. Der Vortrag ist kostenfrei und richtet sich an alle Interessierten.