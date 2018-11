24. November 2018, 12:36 Uhr Hohenbrunn Linienbus kracht in Zeitschriftenladen

Unfall in Hohenbrunn. Ein Bus landete in einem Wohn- und Geschäftshaus.

Weil der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam es gegenüber dem Alten Wirt zu einem Unfall.

Von Iris Hilberth

Ein MVV-Linienbus ist am Freitagabend in der Ortsmitte von Hohenbrunn von der Straße abgekommen und in einen Kiosk gekracht. Dabei verletzte sich der Busfahrer. Wie die Feuerwehr mitteilt, war der Bus gegen 19 Uhr auf der Taufkirchner Straße, der B 471, unterwegs als er aus noch ungeklärter Ursache außer Kontrolle geriet. Da es sich um eine Betriebsfahrt handelte, waren keine Fahrgäste im Bus. Laut Feuerwehr überquerte das Fahrzeug die Gegenfahrbahn, einen Längsparkbereich sowie den Fußweg und bohrte sich in die Wand eines Wohn- und Geschäftshauses gegenüber dem Gasthaus Alter Wirt. Die Front des Busses kam in einem Zeitschriftenladen zu stehen, in dem sich zu dieser Zeit niemand mehr aufhielt. Der Fahrer war verletzte, aber ansprechbar. Allerdings konnte er sich nicht selbst aus dem Wrack befreien. Durch Verschieben des Sitzes mittels Hydraulikspreizer konnte der Mann allerdings nach kurzer Zeit gerettet werden. Die Bergung des Wracks erwies sich hingegen als schwieriger und zog sich laut Feuerwehr deutlich länger hin. Erst nachdem das Technische Hilfswerk (THW) München Land die Decke des Geschäfts abgestützt hatte, konnte der Bus kurz vor 23 Uhr von der Feuerwehr aus dem Gebäude gezogen werden. Die Bundesstraße blieb bis gegen Mitternacht komplett gesperrt.