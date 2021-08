Die Lesestube der Pfarrei St. Stephanus in Hohenbrunn öffnet nach rund zwei Jahren corona- und baustellenbedingter Schließung in neuen Räumen und mit erweitertem Bestand. Büchereileiterin Brigitte Estendorfer ist optimistisch, dass die Ausleihe von Dienstag, 14. September, an wieder möglich ist. Auch die erste Veranstaltung ist bereits geplant. Am Donnerstag, 30. September, wird Buchberaterin Susanna Steufmehl vom Michaelsbund mehrere Bücher vorstellen. Gesucht werden noch Ehrenamtliche, die bei der Ausleihe mithelfen. Interessierte können sich unter 0176/999 961 92 bei Estendorfer melden.