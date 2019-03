25. März 2019, 22:12 Uhr Hohenbrunn Kleidung für Senioren

Die Seniorenbegegnungsstätte Kaiserstiftung veranstaltet am Sonntag, 31. März, einen Basar für Kleidung von Senioren. In den Räumen an der Rudolf-Diesel-Straße 9 in Riemerling, gegenüber dem Reha-Zentrum Ottobrunn, können Besucher von 15 bis 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen zwischen Kleiderständern und Tischen mit Mode manches ergattern. Zugleich bietet das wöchentliche Sonntagscafé Gelegenheit zum Gespräch und Kennenlernen.