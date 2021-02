Am 22. Februar startet bei Dreiklang München-Südost ein neuer Abschnitt des musikalischen Jahreszeitenkurses für Vier- bis Sechsjährige. An acht Montagen wird mit Trommel und Glockenspiel gemeinsam mit der Kursleiterin Claudia Forster zum Thema Frühling gesungen und musiziert. Der Kurs findet von 17 bis 17.30 Uhr vorerst online statt. Ist Präsenzunterricht möglich, wird er am Klara-Ziegler-Bogen 16 in Waldperlach angeboten. Zudem stehen von Montag, 1. März, an Online-Kurse für Musiktheorie mit Thomas Selbach auf dem Programm. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 089/66 00 84 20 oder per E-Mail an info@3klang-musik.de.