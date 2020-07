Die Hohenbrunner Grünen veranstalten am Mittwoch, 15. Juli, eine "Grüne Stunde" per Videokonferenz von und für Jugendliche und junge Erwachsene mit Silia Kaiser (Studentin, 21) und Nevio Zuber (Schüler, 17). Beginn ist um 19.30 Uhr. Die beiden freuen sich auf eine offene Gesprächsrunde mit Leuten ihres Alters aus Hohenbrunn und den Nachbargemeinden. Was sind die Themen junger Menschen? Interessieren sie sich für Politik? Wofür engagieren sie sich? Silia und Nevio werden aktuelle Diskussionsthemen anbieten - aber nichts vorgeben. Jeder kann seine Meinung sagen und Themen einbringen. Die Annmeldung erfolgt unter rolfkersten@msn.com. Dann erhalten die Teilnehmer einen Link zur Videokonferenz.